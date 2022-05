Sudão levanta estado de emergência imposto desde golpe

O chefe do Exército sudanês, Abdel Fattah al-Burhan, suspendeu neste domingo (29) o estado de emergência imposto desde o golpe do ano passado, disse o Conselho Soberano.



Burhan "emitiu um decreto levantando o estado de emergência em todo o país", disse o conselho em comunicado.



A ordem foi concebida "para preparar o ambiente para um diálogo frutífero e significativo para alcançar a estabilidade no período de transição", acrescentou.



A transição para a democracia foi lançada em 2019 no Sudão, quando militares e civis concordaram em dividir o poder enquanto o país era levado a realizar suas primeiras eleições democráticas após 30 anos de ditadura de Omar al Bashir, deposto pelo exército sob pressão das ruas.



A transição foi interrompida pelo golpe do general Burhan, que agora defende o diálogo com todas as forças políticas, pedindo que façam "concessões".



As Nações Unidas e a União Africana, que suspenderam o Sudão, defendem um diálogo político para que o país não se afunde definitivamente "em questões econômicas e de segurança".



Segundo a ONU, um de cada dois sudaneses passará fome entre agora e o final de 2022.



Os manifestantes anti-golpe se recusam a dialogar com os militares decepcionados com o golpe de outubro.