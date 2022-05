Departamento de Justiça dos EUA revisará atuação da polícia em tiroteio no Texas

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos fará uma revisão da resposta policial ao recente tiroteio em uma escola primária em Uvalde, no estado do Texas (sul), em meio a crescentes críticas às ações das autoridades durante o massacre.



"O objetivo da revisão é fornecer um relato independente das ações e respostas da aplicação da lei naquele dia e identificar as lições aprendidas e as melhores práticas de socorro", disse um porta-voz do Departamento de Justiça, Anthony Coley, em comunicado.



A revisão foi solicitada pelo prefeito de Uvalde, Don McLaughlin, e "será justa, transparente e independente", acrescentou Coley.



Salvador Ramos, um adolescente de 18 anos, invadiu a Robb Elementary School em Uvalde na terça-feira, matando 19 crianças e dois professores, o mais recente de uma série de tiroteios em massa nos Estados Unidos.



Após o tiroteio, o comportamento dos policiais foi seriamente criticado pelo tempo que levaram para agir.



As autoridades do Texas admitiram na sexta-feira que 19 policiais permaneceram no corredor da escola por quase uma hora antes de invadir a sala de aula em que o atirador estava e matá-lo.



A principal autoridade de segurança do estado disse na sexta-feira que a polícia tomou uma "decisão errada" porque pensou que o agressor havia parado de matar e estava encurralado.