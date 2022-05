Ao menos 25 mortos por fortes chuvas no Nordeste

Pelo menos 25 pessoas morreram neste sábado (28) devido às fortes chuvas que atingiram a região metropolitana de Recife, capital de Pernambuco, desde terça-feira, disseram à AFP as autoridades do estado nordestino.



"Só hoje (sábado) foram 25 mortes" em diferentes locais da região, informou uma fonte da Defesa Civil.



O evento mais dramático ocorreu no início da manhã, quando 19 pessoas morreram em um "grande deslizamento de terra" na comunidade de Monteverde, na divisa entre Recife e o município de Olinda.



Outras seis pessoas perderam a vida em outro deslizamento de terra no município de Camaragibe.



O último balanço cita 30 mortos "no estado" desde que as chuvas começaram a assolar a região na noite de terça para quarta-feira.



Dos cinco restantes, quatro estavam em Olinda, três soterrados por deslizamentos de terra e um após cair em um canal. O outro morreu no município de Jaboatão dos Guararapes, arrastado pela correnteza. O balanço não especifica as datas das mortes.



Segundo a imprensa local, há mais três mortos, informação não confirmada pelas autoridades, que não divulgaram o número de desaparecidos.



As chuvas intensas também deixaram quase mil pessoas desalojadas de suas casas, devido a enchentes e deslizamentos de terra.



Vídeos postados nas redes sociais mostram amplas avenidas alagadas em vários municípios, casas desabando e morros caindo.



Entre a noite de sexta e a manhã de sábado, o volume de chuva chegou a 236 milímetros em alguns pontos da capital pernambucana, segundo a prefeitura. Isso equivale a mais de 70% da previsão para todo o mês de maio na cidade.



De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a situação pode piorar já que as chuvas continuarão nas próximas 24 horas no estado.