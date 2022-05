México confirma primeiro caso de varíola do macaco

As autoridades de saúde mexicanas confirmaram neste sábado (28) o primeiro caso de varíola do macaco no país, um homem de 50 anos que vive nos Estados Unidos.



"Hoje [sábado] confirmamos o primeiro caso importado de varíola do macaco no México. É um homem de 50 anos, residente permanente da cidade de Nova York, que provavelmente foi infectado na Holanda. Está sendo tratado na CDMX (Cidade do México)", informou no Twitter o subsecretário de Saúde, Hugo López-Gatell.



"Felizmente, ele está estável e em isolamento preventivo. Esperamos que se recupere sem complicações", acrescentou. López-Gatell não especificou a nacionalidade do paciente ou detalhes sobre possíveis contatos com outras pessoas.



Na sexta-feira, as autoridades sanitárias argentinas confirmaram os dois primeiros casos da doença em seu país e na região.



O primeiro confirmado foi o de um homem de 40 anos que retornou da Espanha para a Argentina, enquanto o segundo é residente desse mesmo país europeu que está visitando a província de Buenos Aires e que não tem vínculo com o paciente anterior.



A varíola do macaco é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido aos seres humanos por animais infectados. A transmissão de pessoa para pessoa é possível, mas considerada rara.



A doença foi identificada pela primeira vez em humanos em 1970 na República Democrática do Congo e atualmente é considerada endêmica em uma dúzia de países africanos. Seu surgimento em países não endêmicos é o que preocupa os especialistas. Até agora, os casos confirmados em regiões não endêmicas são geralmente benignos e nenhuma morte foi relatada.