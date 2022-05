Pelo menos 31 pessoas morreram em uma briga no sul da Nigéria neste sábado durante um evento de entrega de alimentos organizado pela igreja para os pobres, disse a polícia.



O desastre ocorreu na cidade de Port Harcourt, no estado de Ríos, informou a porta-voz da polícia local, Grace Iringe-Koko, que confirmou o saldo de 31 mortos.



A mídia local informou que durante o dia organizado pela igreja Assembleia do Rei, alimentos e presentes foram entregues aos pobres em uma quadra esportiva.



A Nigéria sofreu várias debandadas mortais em eventos de distribuição de alimentos, incluindo uma tragédia no estado de Borno que matou sete mulheres em 2021.