Como se desenrolou o massacre da escola no Texas

Uma coletiva de imprensa das autoridade do Texas, nesta sexta-feira (27), permitiu estabelecer como se desenrolou o massacre na escola de Uvalde que custou a vida de 19 crianças e 2 professoras.- Na manhã de terça-feira, Salvador Ramos, de 18 anos, que tinha acabado de comprar dois rifles, conta a uma pessoa pelo aplicativo Messenger que atirou na avó, com quem morava, e estava a caminho de abrir fogo em uma escola.- 11H28 (12H28 no horário de Brasília): O carro de Ramos sofre um acidente, com causa indeterminada, não muito longe da escola Robb. Ele sai do veículo com um dos fuzis semiautomáticos AR-15 e uma mochila cheia de munição, mas deixa a segunda arma no carro.Dois funcionários de uma funerária próxima vão ajudá-lo, mas quando veem sua arma começam a correr na direção oposta. Ramos dispara contra eles, mas erra o alvo.- 11H30: Um professor liga para o 911, número de telefone de emergência da polícia, para alertar sobre o acidente e a presença de um homem armado.- 11H31: Ramos chega ao estacionamento da escola e começa a atirar contra o prédio.- 11H33: Ele entra na escola e dispara pelo menos uma centena de cartuchos.- 11H35: Três policiais entram na escola e logo mais quatro agentes chegam para dar reforço. Dois são feridos superficialmente por balas, aparentemente disparadas de trás de uma porta.- 11H37: São ouvidos cerca de 15 disparos mas a policia não sabe de quem.- 12H03: Os policiais continuam chegando e já são 19 no corredor. Ao mesmo tempo, de dentro de uma sala de aula, uma aluna disca para o 911.- 12H10: A aluna volta a ligar e diz que há "vários mortos" na sala que está.- 12H13 e 12H16: Volta a ligar para informar que há "8 ou 9 alunos vivos".- 12H19: Uma pessoa em outra sala de aula liga para a emergência, mas desliga assim que outro aluno pede.- 12H36: A primeira aluna volta a ligar para a emergência. Pedem que ela fique em silêncio, mas na linha.- 12H43 e 12H47: A menina implora: "Por favor, mandem a polícia agora!"- 12H50: A polícia abre as portas da sala de aula com as chaves de um zelador. Encontram Ramos entrincheirado e o matam a tiros.