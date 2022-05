Rússia usará parte de suas receitas com hidrocarbonetos em ofensiva na Ucrânia

A Rússia deverá receber 1 trilhão de rublos (14,4 bilhões de dólares) adicionais por suas exportações de hidrocarbonetos em 2022, disse nesta sexta-feira (27) o ministro das Finanças do país, que acrescentou que parte deste montante será destinada à ofensiva na Ucrânia.



"Esperamos receber até um trilhão de rublos em receitas adicionais de petróleo e gás, segundo a previsão que elaboramos com o Ministério de Desenvolvimento Econômico", disse Anton Siluanov em uma entrevista televisionada.



"Se antes destinávamos parte do dinheiro de petróleo e gás a nossas reservas, este ano ele será gasto por completo [...] Permitirá pagar mais aos aposentados, às famílias com crianças e levar adiante a operação especial" na Ucrânia, acrescentou. "Temos os recursos", garantiu.



A Rússia está recebendo grandes quantidades de dinheiro pela venda de hidrocarbonetos, que, em grande medida, ainda estão isentos das sanções impostas a Moscou por sua ofensiva na Ucrânia, sobretudo devido ao preço muito elevado do gás.



Os Estados-membros da União Europeia estão buscando formas de reduzir sua dependência dos hidrocarbonetos russos, mas ainda não conseguiram chegar a um acordo sobre um embargo ao petróleo russo, que é rechaçado pela Hungria.