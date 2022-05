Telas de aeroporto do Rio exibem filmes pornô em possível ataque hacker

Passageiros que aguardavam no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, foram surpreendidos nesta sexta-feira (27), quando vídeos pornográficos começaram a ser exibidos em totens de mídia do terminal.



A notícia de uma suposta invasão hacker apareceu rapidamente nas redes sociais, em imagens compartilhadas por passageiros incrédulos.



"Parece que muita gente perdeu o horário do voo no Santos Dumont hoje", brincou um usuário do Twitter. "Bem-vindo ao Aeropornô Santos Dumont", escreveu outro.



A Infraero disse que os monitores que exibiram os filmes são administrados por uma empresa privada e que o caso foi encaminhado às autoridades.



"A Infraero tomou as medidas legais cabíveis, com registro de boletim de ocorrência e comunicação à Polícia Federal", disse em nota.



"Os monitores relacionados ao caso permanecerão desligados em nossa rede de aeroportos até que esteja garantida pela empresa exploradora de mídia sua confiabilidade", afirmou.



Nem todos acharam graça do incidente ocorrido nesta sexta-feira.



"Agora imagina tu tá lá com crianças e eles vendo isso", escreveu um usuário das redes sociais. "Que falta de respeito."



Outros, ao contrário, se divertiram com o feito inusitado. "Amo o Rio", escreveu uma.