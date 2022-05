República Centro-Africana vota abolição da pena de morte

O parlamento da República Centro-Africana votou nesta sexta-feira (27) pela abolição da pena de morte, em um país em guerra civil em que a última pena capital ocorreu em 1981.



A Assembleia Nacional aprovou "a lei para abolir a pena de morte na República Centro-Africana", disse o presidente do parlamento, Simplice Mathieu Sarandji, diante dos deputados.



A norma ainda precisa ser promulgada pelo presidente da República, Faustin Archange Touadéra.



A República Centro-Africana é o segundo país mais pobre do mundo, de acordo com a ONU, e é assolado por uma guerra civil desde 2013.



"A última pena capital na República Centro-Africana ocorreu em 1981", afirmou à AFP o secretário-geral da Assembleia, Ghislain Junior Mordjim.