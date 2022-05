'Devolvam a vida' a Johnny Depp, pede advogada do ator ao júri

A advogada de Johnny Depp apelou nesta sexta-feira(27) ao júri para declarar sua ex-esposa Amber Heard culpada por difamação e a devolverem-lhe a vida.



"O que está em jogo neste julgamento é a reputação de um homem", disse Camille Vasquez, advogada do astro de "Piratas do Caribe", nas alegações finais no tribunal de Fairfax, Virgínia.



"Pedimos que devolvam a vida ao senhor Depp, que digam ao mundo que o senhor Depp não é o agressor que a senhorita Heard disse e que a façam pagar por suas mentiras", disse Vasquez.



"As provas mostradas neste tribunal demostraram que a senhorita Heard é a agressora", afirmou. "Foi violenta, abusiva e cruel".



Os advogados das duas partes apresentam suas alegações finais após seis semanas de acusações mútuas de violência doméstica entre o ex-casal.



A juíza Penney Azcarate entregará o caso ao júri de sete pessoas na tarde desta sexta-feira. Os jurados estarão livre no final de semana e na segunda-feira, um feriado, e retomarão as deliberações na terça-feira.



Depp, de 58 anos, processou Heard por um artigo de opinião que a atriz publicou no jornal The Washington Post em dezembro de 2018, no qual ela se descreve como uma "figura pública que representa o abuso doméstico".



Apesar de a atriz, estrela de "Aquaman", não ter mencionado o nome do ex-marido, Depp, três vezes indicado ao Oscar, a processou por insinuar que ele era um agressor e pediu 50 milhões de dólares de indenização.



Heard, de 36 anos, apresentou uma contra-acusação, pedindo 100 milhões de dólares, alegando ter sofrido "violência física e abuso desenfreados".



Dezenas de testemunhas participaram do julgamento, entre eles, guarda-costas, executivos de Hollywood, agentes, especialistas da indústria do entretenimento, psiquiatras, médicos, amigos e familiares.



- "Monstro" -



Depp e Heard estiveram amplamente expostos por vários dias durante o julgamento, transmitido pela televisão, que atraiu centenas de fãs, principalmente do ator.



Os jurados ouviram gravações de áudio e vídeos das acaloradas discussões do casal, além de fotos das lesões que Heard afirma ter sofrido durante o casamento.



Especialistas em saúde testemunharam por várias horas sobre um ferimento no dedo, que Depp sofreu durante a rodagem de um dos filmes da série "Piratas del Caribe" na Austrália, em março de 2015.



Depp afirmou que a ponta de seu dedo médio da mão direita foi decepada quando Heard lhe atirou uma garrafa de vodca. Heard disse que não sabia como ocorreu a lesão.



Ambos concordaram que Depp chegou a escrever mensagens nas paredes, nos abajures e espelhos com um dedo ensanguentado.



Heard afirmou que Depp se tornou um "monstro" fisicamente e sexualmente abusivo quando usava álcool e drogas excessivamente, e que resistiu aos repetidos esforços dela para conter seu uso.



De acordo com a atriz, Depp prometeu sua "humilhação mundial" se ela o deixasse. Heard foi alvo de uma extensa campanha de mídia social sob o lema #JusticeForJohnnyDepp.



Depp declarou que foi "brutal" escutar as "hediondas" e "extravagantes" acusações de abuso doméstico de sua ex-esposa.



"Nenhum ser humano é perfeito, claro que não, nenhum de nós é, mas nunca cometi agressão sexual nem abuso físico em minha vida", disse.



- Carreiras "afetadas" -



Heard e Depp ficaram casados de 2015 a 2017. Em maio de 2016, a atriz obteve medidas protetivas contra seu então marido, alegando violência doméstica.



O ator apresentou uma ação por difamação em Londres contra o jornal The Sun por chamá-lo de "espancador de esposas", mas perdeu o caso em novembro de 2020.



Ambos alegam danos em suas carreiras em Hollywood.



A equipe legal de Heard apresentou um especialista da indústria de entretenimento que estimou que a atriz perdeu contratos e promoções em cinema e televisão no valor de entre 45 e 50 milhões de dólares.



Um especialista do mesmo setor, contratado pelos advogados de Depp, disse que o ator perdeu milhões devido às acusações de abuso, incluindo um pagamento de 22,5 milhões de dólares pelo sexto filme da série "Piratas".