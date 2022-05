Igreja ortodoxa da Ucrânia afiliada a Moscou anuncia ruptura com a Rússia

A Igreja ortodoxa ucraniana, até agora afiliada a Moscou, anunciou nesta sexta-feira (27) a ruptura de seus laços com a Rússia devido à invasão da Ucrânia, declarando "plena independência" em uma decisão histórica contra as autoridades religiosas russas.



"Não estamos de acordo com a posição do patriarca Kirill de Moscou... sobre a guerra", disse a Igreja em um comunicado, após um conselho dedicado à "agressão" da Rússia contra a Ucrânia, onde se declarou a "plena independência e autonomia da Igreja ortodoxa ucraniana".



A filial de Moscou da Igreja Ortodoxa Ucraniana até agora tem sido leal ao Patriarca russo Kirill, que expressou claro apoio à ofensiva na Ucrânia.



"O Conselho condena a guerra como uma violação do mandamento de Deus 'Não matarás' e expressa suas condolências a todos os que sofreram na guerra", disse ele.



Suas relações com os líderes de Moscou foram "complicadas ou inexistentes" desde que a lei marcial foi declarada na Ucrânia, acrescentou.



O anúncio marca o segundo cisma ortodoxo na Ucrânia nos últimos anos, como parte da Igreja Ortodoxa Ucraniana que se separou de Moscou em 2019 devido ao papel do Kremlin na Ucrânia.



A invasão de Putin e o apoio de Kirill a ela colocaram a igreja apoiada por Moscou na Ucrânia em uma posição cada vez mais delicada. Centenas de seus padres nas últimas semanas assinaram uma carta pedindo que Kirill enfrente um tribunal religioso por causa da guerra.



A Ucrânia é fundamental para a Igreja Ortodoxa Russa, pois alguns de seus mosteiros mais importantes estão localizados lá.