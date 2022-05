A Igreja ortodoxa ucraniana, até agora afiliada a Moscou, anunciou nesta sexta-feira (27) a ruptura de seus laços com a Rússia devido à invasão da Ucrânia, declarando "plena independência" em uma decisão histórica contra as autoridades religiosas russas.



"Não estamos de acordo com a posição do patriarca Kirill de Moscou... sobre a guerra", disse a Igreja em um comunicado, após um conselho dedicado à "agressão" da Rússia contra a Ucrânia, onde se declarou a "plena independência e autonomia da Igreja ortodoxa ucraniana".