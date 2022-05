Grécia acusa Irã de 'pirataria' depois que dois de seus petroleiros foram apreendidos no Golfo

O Ministério das Relações Exteriores da Grécia acusou nesta sexta-feira (27) o Irã de "pirataria" depois que Teerã apreendeu dois petroleiros de bandeira grega no Golfo.



"Esses atos equivalem à pirataria", disse o ministério em comunicado, pedindo aos cidadãos gregos que evitem viajar para o Irã.



Atenas disse que helicópteros da Marinha iraniana transportaram homens armados a bordo dos dois navios-tanque na sexta-feira.



Um deles, o Delta Poseidon, estava navegando em águas internacionais na época, disse o ministério. O segundo, que não foi identificado, foi perto da costa iraniana, segundo a mesma fonte.



O ministério disse que nove gregos estavam entre as tripulações dos dois navios, mas se recusou a fornecer o número de outros marinheiros a bordo.



Atenas informou à UE e à Organização Marítima Internacional do incidente, acrescentou o ministério.