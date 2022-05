Dezessete corpos encontrados decapitados na RDC

Dezessete corpos decapitados foram encontrados em Ituri, região do nordeste da República Democrática do Congo (RDC), atingida pela violência dos grupos armados, informaram fontes locais nesta sexta-feira (27).



Os 17 corpos, em estado de decomposição avançada, foram encontrados na quinta-feira por soldados que patrulhavam às margens do rio Ituri, no território de Irumu, disse à AFP Dieudonné Malangay, membro da sociedade civil da região.



"As cabeças das vítimas estão em uma pequena canoa fora de uso e os corpos estão flutuando no rio. São civis, aparentemente reféns mortos pelos rebeldes da ADF", disse David Beiza, presidente da Cruz Vermelha local.



O território de Irumu (sul de Ituri), localizado na fronteira com a província de Kivu do Norte, é alvo de frequentes ataques sangrentos do grupo ADF, apresentado pela organização jihadista Estado Islâmico como seu braço armado na África Central.



Mais ao norte, no território de Djugu, pelo menos nove pessoas foram mortas na quinta-feira por supostos milicianos de outro grupo armado, a Cooperativa de Desenvolvimento do Congo (Codeco), em um ataque à vila de Soba, informaram à AFP as autoridades locais.



O Codeco é uma milícia político-religiosa que pretende defender os interesses da etnia Lendu contra a comunidade Hema e as forças de segurança.