Excluídos da cúpula de Los Angeles se reúnem em Cuba no marco da ALBA

Cuba, Venezuela e Nicarágua lideram, nesta sexta-feira (27) em Havana, uma reunião alternativa no âmbito da ALBA, em rejeição à decisão de Washington de excluí-los da Cúpula das Américas que acontecerá em junho em Los Angeles, Califórnia.



"Nós nos reunimos para dar o debate, para estabelecer uma posição muito clara sobre a reunião que eles estão convocando em Los Angeles, e bem, uma rejeição firme, contundente e absoluta da visão imperial que busca excluir os povos das Américas", disse Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, ao chegar ao Palácio da Revolução, sede da cúpula.



Por sua vez, o presidente da Bolívia, Luis Arce, enviou uma mensagem aos anfitriões do encontro em Los Angeles: "Se querem fazer um encontro de amigos, que o façam, mas não podem chamar de Cúpula das Américas."



O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, os recebeu cedo e descreveu a reunião em Havana em um tuíte como uma "Cúpula de integração, solidariedade e cooperação".



É uma "cúpula humanista. Nossa #Cúpula", acrescentou o presidente.



A cúpula começa depois que Díaz-Canel disse que "em nenhum caso" participaria da reunião em Los Angeles e após semanas de tensão devido à relutância do governo dos Estados Unidos em convidar, como país anfitrião, Cuba, Venezuela e Nicarágua para a próxima Cúpula das Américas.



Isso provocou a ameaça de outras nações da região de não comparecer à Cúpula das Américas se as três nações forem excluídas.



O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, tomou a mesma decisão de não comparecer duas semanas atrás, enquanto os Estados Unidos afirmaram na quinta-feira que de forma alguma convidarão representantes do governo venezuelano de Nicolás Maduro.



Desde janeiro, o governo de Joe Biden afirma que o "compromisso" com a democracia seria o fator que decidiria quem seria convidado para a IX Cúpula das Américas, que acontecerá de 6 a 10 de junho.



Para o cientista político cubano Rafael Hernández, a cúpula da ALBA (Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América) "pode tentar convocar um espaço alternativo para debater a agenda interamericana sem os Estados Unidos".



Os presidentes de Cuba, Venezuela e Nicarágua decidiram se reunir em "rejeição à exclusão" porque souberam que os Estados Unidos não mudariam sua postura, afirmou Hernández, alertando que nenhum pronunciamento em Havana será a causa dessa marginalização.



Há apenas cinco meses, os líderes da ALBA reafirmaram em uma reunião anterior seu compromisso com a "integração genuinamente latino-americana e caribenha" para enfrentar "as reivindicações de dominação e hegemonia imperialista".



"Esses países têm uma agenda internacional, têm uma comunicação, com diálogo com outros países do hemisfério", diz Hernández.



O ALBA, fórum que nasceu em 2004 em resposta ao projeto fracassado de Washington de criar a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), é formado por Cuba, Venezuela, Nicarágua, Bolívia, São Cristóvão e Nevis; Dominica, Antígua e Barbuda, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas e Granada.