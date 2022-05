Fãs de 'Drácula' batem recorde de vampiros no Reino Unido

O recorde mundial de pessoas disfarçadas de vampiros, com capas pretas e dentes afiados, foi quebrado na quinta-feira (26) à noite em Whitby, pequena cidade inglesa que há 125 anos inspirou o escritor Bram Stoker para escrever seu famoso livro "Drácula".



"Acabamos de quebrar o Recorde Mundial do Guinness para a maior concentração de pessoas vestidas de vampiros, com 1.369!", tuitou o English Heritage, órgão britânico que administra o agora em ruínas Whitby Abbey, local histórico onde o marco ocorreu.



O código de vestimenta oficial era rigoroso, incluindo sapatos pretos, calças ou vestido preto, uma capa preta e presas longas acima dos dentes superiores.



O recorde anterior, de 1.039 vampiros, foi estabelecido na cidade americana de Doswell, no estado da Virgínia (leste).



O romance gótico "Drácula", do irlandês Stoker, que conta a história do mítico conde sedento de sangue humano, foi publicado pela primeira vez em 1897 e desde então deu origem a inúmeras adaptações, dos quadrinhos às telas de cinema.



Whitby, uma cidade portuária no nordeste da Inglaterra, que Stoker visitou em 1890, forneceu o cenário ideal para sua história, segundo o English Heritage.



