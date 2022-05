Os países do G7 das economias mais industrializadas prometeram nesta sexta-feira (27) parar de financiar projetos de energia fóssil no exterior até o final de 2022 para ajudar a combater o aquecimento global.



"Nos comprometemos a acabar com o apoio público direto ao setor internacional de energia de combustíveis fósseis", disseram os ministros de Energia e Clima da organização em um comunicado conjunto após uma reunião em Berlim.