Os preços do petróleo se recuperaram nesta quinta-feira, antes do feriado prolongado do Memorial Day nos EUA, que marca o início da temporada de viagens de verão no país



O Brent para entrega em julho subiu 2,95%, a 117,40 dólares, e o WTI para o mesmo mês, 3,40%, a 114,09 dólares.



"Os dados recentes mostraram um declínio dos estoques" comerciais de petróleo bruto nos Estados Unidos, bem como de gasolina, "quando se espera um aumento da demanda nas próximas semanas, com a chegada da temporada de viagens", explicou Susannah Streeter, da Hargreaves Lansdown.