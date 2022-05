Wall Street fechou em forte alta nesta quinta-feira, em um mercado em busca de oportunidades após as quedas recentes, impulsionada também pela sensação de que o Federal Reserve (Fed) será menos radical do que o previsto.



Alguns bons resultados de empresas se somaram para que o Dow Jones subisse 1,61%, a 32.637,19 pontos; o Nasdaq, 2,68%, a 11.740,65 pontos; e o S&P; 500, 1,99%, a 4.057,84.



"O que esse movimento significa para alguns é que muitas notícias ruins já foram precificadas" pelo mercado, indicou Patrick O'Hare, do Briefing.com.