China e Rússia vetaram nesta quinta-feira (26) no Conselho de Segurança da ONU uma resolução proposta pelos Estados Unidos com novas sanções à Coreia do Norte por seus lançamentos de mísseis balísticos.



Os 13 membros restantes do Conselho de Segurança votaram a favor do texto que previa uma redução das importações de petróleo bruto e refinado por Pyongyang. Nos bastidores, vários aliados de Washington lamentaram sua insistência em submeter algo à votação sabendo que China e Rússia se oporiam com seu direito ao veto.