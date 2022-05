Ator Kevin Spacey acusado no Reino Unido de agressão sexual contra três homens

O ator americano Kevin Spacey foi acusado no Reino Unido de agressão sexual a três homens, informou o Crown Prosecution Service (CPS) nesta quinta-feira (26).



"A CPS autorizou o processo criminal contra Kevin Spacey, 62, por quatro acusações de agressão sexual a três homens", disse Rosemary Ainslie, chefe da divisão de crimes especiais.



"Também foi acusado de fazer com que uma pessoa participasse de uma atividade sexual com penetração sem seu consentimento", acrescentou, destacando que as acusações chegam "após uma análise das evidências coletadas pela polícia de Londres".



Os casos abrangem um período compreendido entre março de 2005 e abril de 2013.



Duas acusações referem-se a agressões sexuais em março de 2005 em Londres contra um dos denunciantes. Outra agressão sexual envolveu um segundo denunciante em agosto de 2008, também com participação em atividades sexuais com penetração sem seu consentimento.



O ator é acusado de uma quarta agressão sexual contra um terceiro denunciante em abril de 2013 em Goucestershire, no sudoeste da Inglaterra.



Spacey, protagonista de filmes como "Beleza Americana" e a série "House of Cards", premiado com dois Oscar, foi alvo de várias denúncias nos Estados Unidos por assédio e agressão sexual em 2017.



A onda de acusações que encerrou sua carreira foi concomitante ao surgimento do movimento #MeToo, que nasceu a partir do caso do todo-poderoso produtor de cinema americano Harvey Weinstein.