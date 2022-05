Uma pessoa morre em acidente em unidade de pesquisa do ministério da Defesa do Irã

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um "acidente" em uma "unidade de pesquisa" do ministério da Defesa iraniano em um complexo militar na província de Teerã, informaram as autoridades nesta quinta-feira.



"Na quarta-feira à noite, em um acidente registrado em uma das unidades de pesquisa do ministério da Defesa na zona de Parchin, o engenheiro Ehsan Ghad Beigi caiu martirizado e outro de seus colegas ficou ferido", anunciou o ministério da Defesa.



Pouco antes, um meio de comunicação oficial explicou que o acidente ocorreu em um complexo militar que no passado havia sido designado como local de testes nucleares, algo que as autoridades iranianas negaram.



O local foi investigado pela Agência Internacional de Energia Atômica da ONU (AIEA) quando o acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano foi assinado em 2015, com o objetivo de limitar as atividades de Teerã nesse setor em troca do levantamento das sanções internacionais.



Depois de ter negado à AIEA o acesso a este complexo, as autoridades iranianas finalmente permitiram que os inspetores o visitassem.



Segundo autoridades de Teerã, o programa nuclear do país tem sido alvo de ciberataques, sabotagens e assassinatos de cientistas que o Irã atribui a Israel.



O Irã sempre negou que esteja tentando adquirir uma arma nuclear.