Menino cruza sozinho sete controles de segurança em aeroporto do Iraque

Um menino de 10 anos conseguiu cruzar sozinho sete pontos de controle sem ser incomodado e embarcar em um avião em um aeroporto do sul do Iraque, anunciou nesta quarta-feira a autoridade aeroportuária, que irá revisar as medidas de segurança.



O incidente ocorreu na noite de segunda-feira, no aeroporto de Najaf, grande cidade xiita do sul do Iraque, que recebe anualmente centenas de milhares de peregrinos de todo o mundo.



Uma investigação está em andamento para esclarecer as circunstâncias que permitiram que uma criança chegasse a um aeroporto e embarcasse em um avião, informou à AFP o diretor do aeroporto internacional de Najaf, Hikmat Ahmed. O menino "conseguiu passar por sete pontos de controle do aeroporto até chegar ao avião."



"Ele chegou ao aeroporto às 21h30 de segunda-feira. Por volta das 2h, após embarcar no avião da Iran Air, foi descoberto pela tripulação", descreveu Ahmed.



Os pais do menino, que moram em um bairro vizinho ao aeroporto, haviam repotado à polícia o desaparecimento da criança, segundo uma fonte da segurança. "Aqueles que falharam em seu dever serão punidos, demitidos ou transferidos", ressaltou Ahmed.



Após o fim da investigação, "novos procedimentos serão elaborados para manter a ordem e segurança do aeroporto e dos viajantes", anunciou o diretor. "Embora tenha conseguido burlar os controles, sua entrada não representou um perigo, uma vez que ele foi submetido a todas as revisões. O menino conseguiu passar por todas as etapas porque se misturou à multidão de viajantes."



O aeroporto internacional de Najaf é um dos mais importantes do Iraque.Em 2019, antes da pandemia, 2,5 milhões de viajantes passaram pelo mesmo, segundo números oficiais.