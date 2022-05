Espanha detecta 59 casos de varíola do macaco e comprará vacinas através da UE

A Espanha detectou nesta quarta-feira (25) 59 casos de varíola do macaco e anunciou que vai comprar vacinas e antivirais em um programa conjunto da União Europeia (UE), anunciou o governo.



Os casos positivos foram detectados por teste de PCR e 20 deles confirmados por sequenciamento genético, anunciou a ministra da Saúde Carolina Darias, em entrevista coletiva.



No total, 171 casos suspeitos foram detectados no país.



A Espanha vai adquirir as vacinas Imvanex e os antivirais Tecovirimat através da Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias (HERA), afirmou a ministra.



A HERA, que se reuniu na manhã desta quarta-feira, colocará "a disposição dos estados -membros a vacina contra a varíola, neste caso, a Imvanex", disse.



A Imvanex, do laboratório Bavarian Nordic, é um imunizante de terceira geração autorizado na Europa desde 2013 e indicado contra a varíola em adultos.



Não há tratamento nem vacinas específicas para a varíola do macaco, mas os surtos podem ser controlados com imunizantes contra a varíola, segundo a OMS.



A varíola do macaco, detectada recentemente na Europa e América do Norte, é uma doença pouco comum, originária da África.