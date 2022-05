Líder democrata enfrenta governador do Texas em entrevista coletiva sobre tiroteio

O governador republicano do estado do Texas, sul dos Estados Unidos, foi confrontado nesta quarta-feira sobre sua posição em relação às armas pelo rival democrata Beto O'Rourke, que interrompeu uma entrevista coletiva sobre o tiroteio na escola de Uvalde para responsabilizá-lo pelo massacre, que deixou 21 mortos, incluindo 19 crianças.



O'Rourke é um defensor fervoroso do controle das armas que buscou a indicação presidencial democrata em 2020 e que pretende em novembro concorrer com o governador Greg Abbott pelo cargo.



"Você não está fazendo nada, não está propondo nada para nós!", criticou O'Rourke. "Você disse que isso não era previsível, isso é totalmente previsível a partir do momento em que você decidiu não fazer nada", gritou, acrescentando: "Isso é culpa sua."



Desde o tiroteio em 2019 em um supermercado de sua cidade natal (El Paso, Texas), O'Rourke fez da luta pelo controle das armas um de seus grandes temas políticos. Sobre os apelos para limitar o número de armas de fogo nas mãos de civis, os republicanos propõem oferecer um melhor tratamento para os problemas de saúde mental nos Estados Unidos, ponto em que o governador Abbott insistiu fortemente durante a entrevista coletiva desta terça-feira, referindo-se ao agressor de Uvalde.



ABBOTT LABORATORIES