Ao menos 12 mortos em quatro atentados no Afeganistão

Ao menos doze pessoas morreram nesta quarta-feira (25) em quatro atentados, três contra micro-ônibus em Mazar-i-Sharif (norte) e um contra uma mesquita em Cabul, anunciaram as autoridades.



"As bombas foram colocadas dentro dos três micro-ônibus em diferentes bairros da cidade", declarou à AFP o porta-voz da polícia da província de Balj, Asif Waziri.



Ao menos dez pessoas morreram e quinze ficaram feridas, segundo a polícia e os serviços de saúde.



Segundo Najibullah Tawana, responsável do serviço de saúde de Balkh, três mulheres estão entre os dez mortos nas explosões de ônibus.



Outro atentado com bomba na quarta-feira à noite atingiu uma mesquita na capital Cabul, matando ao menos duas pessoas e ferindo outras dez, disse o Ministério do Interior.



Nenhum grupo reivindicou a autoria dos quatro ataques.



O número de atentados diminuiu no país desde que os talibãs tomaram o poder em agosto, mas uma série de ataques com bombas deixou dezenas de mortos no final de abril, mês sagrado do Ramadã. Alguns foram reivindicados pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI).



O hospital de emergência de Cabul indicou em um tuíte um saldo de cinco mortos e 22 feridos na explosão na mesquita.