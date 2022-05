O autor do massacre em Uvalde, Texas, anunciou no Facebook que planejava atacar uma escola aproximadamente 15 minutos antes de abrir fogo, disse nesta quarta-feira (25) o governador do estado, acrescentando que a arma usada foi um fuzil de assalto AR-15.



O governador do Texas, Greg Abbott, também disse em coletiva de imprensa que o adolescente de 18 anos atirou no rosto de sua avó antes de ir para a escola, onde matou a tiros 19 crianças e dois professores.