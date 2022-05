'Chega': técnico do Warriors faz apelo emocionante após massacre no Texas

Chorando, Steve Kerr lançou um apelo aos senadores norte-americanos para que eles avaliem a reforma da lei de armas. (foto: Noah Graham/NBAE/Getty Images/AFP)

O técnico do Golden State Warriors, time que está liderando a final da conferência oeste da NBA, Steve Kerr, fez um discurso comovente na noite desta terça-feira (24/5), antes do jogo com o Dallas e após o massacre em uma escola em Uvalde, no Texas, nos Estados Unidos, que terminou com 19 crianças mortas e dois professores. O técnico tem uma história pessoal com tiroteios. Em 1984, ela perdeu o pai, morto em Beirute, no Líbano, com dois tiros na cabeça por extremistas islâmicos.