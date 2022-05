Nike suspende vendas em lojas parceiras na Rússia

A fabricante de roupas e artigos esportivos Nike anunciou nesta quarta-feira a suspensão de suas vendas em lojas parceiras da marca na Rússia e a descontinuação de todas as suas parcerias com varejistas russos, dois meses após fechar temporariamente suas próprias lojas devido à invasão da Ucrânia.



A multinacional com sede em Beaverton (Oregon, EUA) justificou a decisão por "dificuldades operacionais" na Rússia.



De acordo com o jornal russo Vedomosti, os acordos de distribuição que a Nike mantinha com os seus dois principais parceiros comerciais na Rússia terminam na quinta-feira, especialmente com o Inventive Retail Group (IRG), que gere as lojas Up & Run.



O grupo "tomou a decisão de não renovar os acordos comerciais ou assinar novos acordos, mesmo com a nossa franquia Up & Run", segundo mensagem da Nike transmitida à AFP.



O anúncio significa que a marca está suspendendo as vendas de seus produtos em todas as lojas exclusivas, que vendiam apenas seus produtos.



A marca indicou que suas atividades "seguem suspensas" na Rússia, mas que continua pagando os salários de seus funcionários.



Esta semana, a cadeia americana de cafés Starbucks decidiu deixar de operar definitivamente na Rússia, seguindo outras multinacionais como McDonald's, que chegou a um acordo para vender o seu negócio a um empresário local.



Outras empresas estrangeiras, como a loja de departamentos H&M;, a montadora francesa Renault e a rede sueca de artigos para o lar Ikea também abandonaram suas atividades na Rússia após a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro e as sanções econômicas ocidentais contra Moscou.



