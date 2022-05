Cápsula Starliner da Boeing se prepara para voltar à Terra

A cápsula Starliner da Boeing está pronta para retornar à Terra nesta quarta-feira (25), na etapa final de um teste importante com o objetivo de provar que é capaz de levar astronautas à Estação Espacial Internacional (ISS).



Está previsto que a nave espacial se desacople de forma autônoma às 14h36 (15h36 no horário de Brasília) e pouse no deserto do estado americano do Novo México, na base de White Sands, pouco mais de quatro horas depois, às 19h49 (horário de Brasília).



Encerrará uma missão de seis dias, crucial para restaurar a reputação da Boeing após um primeiro fracasso em 2019.



A missão Orbital Test Flight 2 (OFT-2), com um voo de teste não tripulado, é o último teste que a Starliner precisa realizar antes de transportar seres humanos em outro voo, que poderia acontecer no final deste ano.



A cápsula se acoplou à ISS na sexta-feira passada, um dia depois de decolar do Centro Espacial Kennedy, na Flórida (sudeste dos Estados Unidos).



A Nasa busca certificar a Starliner como um segundo serviço de "táxi" para levar astronautas à ISS, uma função já exercida pela empresa SpaceX, de Elon Musk, desde o sucesso de sua missão de teste com sua cápsula Dragon, em 2020.



