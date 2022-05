Enviado dos EUA para o clima anuncia ampliação de coalizão climáica em Davos

O enviado dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, anunciou nesta quarta-feira (25) em Davos a ampliação de uma coalizão de empresas e países comprometidos com o financiamento de tecnologias para descarbonizar a economia, sob os auspícios do Fórum Econômico Mundial (WEF).



"Hoje, a First Movers Coalition passou das 35 empresas iniciais (...) para 55, com a incorporação de grandes grupos", disse Kerry, citando particularmente a fabricante de automóveis Ford e o grupo de transporte FedEx.



Em coletiva de imprensa em Davos, onde o WEF celebra sua reunião anual esta semana, o enviado americano também listou uma série de países que se incorporam ao grupo, como Suécia, Índia, Japão, Noruega, Itália, Reino Unido, Singapura e Dinamarca.



"A First Movers Coalition está mobilizando um enorme poder de compra para fomentar o investimento em novas tecnologias", disse, comparando-a com a estratégia de compra que, segundo ele, ajudou o governo americano a apoiar o desenvolvimento de vacinas contra a covid-19.



O bilionário americano Bill Gates destacou que muitos produtos "verdes" custam mais atualmente "e a forma de resolver isso é ampliar a produção".



Gates usou como exemplo os painéis solares e as baterias de íons de lítio, mas afirmou que outras tecnologias também poderiam se beneficiar de uma adoção generalizada, como a energia à base de hidrogênio.



