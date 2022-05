Os preços internacionais do petróleo oscilaram em torno da estabilidade nesta terça-feira, fechando com cotações divergentes, em um mercado cauteloso antes da divulgação das reservas americanas de petróleo bruto.



Em Nova York, o barril do WTI para entrega em julho caiu 0,47%, a US$ 109,77. Em Londres, o barril do Brent com mesmo prazo subiu 0,12%, a US$ 113,56.



