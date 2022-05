Sobe para seis número de hondurenhos mortos em naufrágio no México

Autoridades mexicanas localizaram nesta terça-feira (24) os corpos de três hondurenhos que naufragaram no Golfo do México, elevando para seis o número de migrantes desse país mortos no acidente, informaram fontes oficiais.



A Defesa Civil local informou que os corpos são de um homem, de uma mulher e de um menino de três anos que viajavam na embarcação que afundou na segunda-feira no estado de Veracruz.



Onze centro-americanos seguiam para os Estados Unidos na embarcação atingida por fortes ondas ao entrar no Golfo do México.



Quatro sobreviventes foram amparados por pescadores.



"Todos se perderam, a maré os dispersou (...). Consegui sair porque as pessoas daqui me salvaram", disse à AFP José Perdomo, um sobrevivente salvadorenho.



"Eles me ajudaram aqui. Eles me trataram bem, me deram água, me sentaram", disse Francisco Castañeda, também salvadorenho.



Segundo as autoridades, os migrantes navegavam desde o rio Tonalá, que percorre o estado de Tabasco (sul) e desemboca no Golfo do México, na costa de Veracruz.



Com esta rota, eles poderiam evitar as operações das forças federais para conter o fluxo de migrantes ilegais com destino aos Estados Unidos.



Na semana anterior, um juiz americano determinou a manutenção do Título 42, uma medida sanitária implementada na pandemia de covid-19 que permite expulsar de imediato estrangeiros sem visto.



O endurecimento das políticas de imigração nos Estados Unidos e o reforço da segurança no México levam os migrantes, em sua maioria centro-americanos, a seguir rotas ou meios de transporte cada vez mais arriscados.



Em 9 de dezembro, um veículo que transportava 160 migrantes colidiu em Chiapas (sul), deixando 56 mortos, o acidente mais mortal envolvendo imigrantes sem documentos.



Em 2021, o governo mexicano deteve 307.679 pessoas sem documentos que tentaram chegar aos Estados Unidos.



Segundo um relatório apresentado em dezembro pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), 821 pessoas morreram em 2021 enquanto transitavam pela América Central ou do Norte.