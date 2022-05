Onze pessoas são mortas em ataque a bares no México

Oito mulheres e três homens foram assassinados em um ataque a tiros contra dois bares e um hotel na cidade de Celaya, no estado mexicano de Guanajuato (centro), informaram nesta terça-feira (24) autoridades regionais.



O ataque ocorreu por volta das 22h00 locais de segunda-feira (00h00 de terça-feira no horário de Brasília) em uma área onde, segundo autoridades, é comum a venda de drogas no varejo.



"As pessoas falecidas, oito do sexo feminino e três do sexo masculino, de várias idades, apresentam ferimentos causados por impactos de armas de fogo", detalhou um comunicado do Ministério Público. Um balanço anterior se referia a dez mortes.



Dez das vítimas morreram no local, enquanto uma mulher ferida morreu enquanto era levada para um hospital, acrescentou o relatório. Um homem segue hospitalizado.



Os cadáveres foram deixados entre as mesas e cadeiras de plástico de ambos os locais, um deles ao lado de um hotel.



No local, foi encontrada uma mensagem escrita em papel, na qual um suposto grupo criminoso reivindica a autoria do ataque e afirma que se trata de vingança contra outra quadrilha.



"É uma questão de rivalidade criminosa (...). Não é um ataque aberto à população", disse Sophia Huett, secretária de Segurança de Guanajuato, ao canal Milenio, especificando que o motivo seria vingar o assassinato de um suposto criminoso.



O massacre ocorreu em um setor da periferia de Celaya, onde as autoridades detectaram atividades criminosas.



"Não é exatamente um bar na área comercial ou turística (...). Está localizado em uma colônia (bairro) com histórico de constantes detenções de pessoas ligadas ao tráfico de drogas e homicídios", acrescentou Huett.



Testemunhas relataram que pessoas armadas entraram nos estabelecimentos, abriram fogo e depois derramaram gasolina para tentar incendiar as instalações.



Uma colaboradora da AFP descobriu que as fachadas dos locais atacados apresentavam sinais de incêndio.



Guanajuato, um próspero centro industrial por onde passa uma importante rede de oleodutos e opera uma refinaria, tornou-se um dos estados mais violentos do México devido à disputa entre os cartéis Santa Rosa de Lima e Jalisco Nova Geração.



As quadrilhas lutam para controlar o tráfico de drogas e de combustível roubado, entre outros crimes.



Desde dezembro de 2006, quando o governo lançou uma polêmica operação militar antidrogas, o México registrou mais de 340.000 assassinatos, a maioria atribuído pelas autoridades a confrontos entre organizações criminosas.