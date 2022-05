O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) restitui provisoriamente nesta terça-feira (24) a imunidade parlamentar do ex-presidente catalão Carles Puigdemont e dos eurodeputados Toni Comín e Clara Ponsatí, segundo uma decisão à qual a AFP teve acesso.



A Justiça espanhola acusa Puigdemont e Comín de sedição e malversação de fundos e Ponsatí por sedição, no contexto da tentativa de independência da Catalunha em 2017.



Eles perderam a imunidade após decisões do Parlamento Europeu em março de 2021.



Em maio, os três parlamentares apresentaram um pedido de medidas cautelares, que incluiu a restituição da imunidade, à Justiça europeia, que foi inicialmente aceito e, em seguida, negado pelo Tribunal Geral da UE.