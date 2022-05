Novas fotos reacendem acusações do 'partygate' contra Boris Johnson

Fotografias de Boris Johnson tomando uma bebida com colaboradores em Downing Street durante o confinamento de 2020 reavivaram as acusações de que o primeiro-ministro britânico mentiu quando disse que nunca houve festas, pouco antes da publicação de um relatório interno muito aguardado sobre a questão.



As imagens, divulgadas na segunda-feira à noite pelo canal ITV News, foram feitas durante a festa de despedida do diretor de comunicação Lee Cain em 13 de novembro de 2020, poucos dias após o anúncio de um segundo confinamento na Inglaterra devido à pandemia de covid-19.



As fotos mostram Johnson levantando um copo e conversando com várias pessoas ao redor de uma mesa com garrafas de vinho e comida, em um momento em que as reuniões sociais estavam proibidas.



A despedida foi objeto de uma investigação policial, assim como outros atos festivos celebrados em dependências governamentais durante a pandemia, um escândalo conhecido como "partygate".



Quando foi questionado no ano passado no Parlamento sobre o evento de novembro de 2020, Johnson afirmou que não aconteceu uma festa na data citada e que nenhuma regra foi quebrada.



O primeiro-ministro foi posteriormente multado por participar de uma festa surpresa por ocasião de seu 56º aniversário na sala do conselho de ministros em Downing Street.



Porém, a investigação policial foi concluída e Johnson não foi punido pela festa de despedida de Cain, o que provocou indignação entre a oposição.



Angela Rayner, número dois do Partido Trabalhista, considerou "surpreendente" que o líder conservador não tenha sido multado por uma festa "que não parecia particularmente um evento de trabalho".



"Ele sabia que quebrou as regras, e ele sabia disso o tempo todo e, mesmo assim, tentou se safar", acrescentou Rayner.



"Ele tentou mentir para os britânicos e tentou mentir para o Parlamento", disse.



O ministro dos Transportes, Grant Shapps, defendeu o primeiro-ministro e afirmou que as fotografias mostram que ele "claramente não estava festejando".



"Parece que ele foi convidado a comparecer e agradecer a um membro da equipe que estava saindo, levanta um copo para eles e, imagino, que entra e sai muito rápido, o que presumivelmente é o motivo pelo qual a polícia não emitiu um aviso de multa para o primeiro-ministro por este evento", disse Shapps à rádio BBC.



A essas fotos somam-se declarações desta terça-feira de funcionários de Downing Street que, sob condição de anonimato, explicaram à BBC que essas festas eram realizadas regularmente e com o acordo implícito de Johnson.



Um deles alegou que na festa de encerramento de novembro de 2020 "havia cerca de 30 pessoas, se não mais, em uma sala. Todos estavam de pé um ao lado do outro, alguns sentados no colo de outras pessoas".



Nos próximos dias, Sue Gray, funcionária do governo responsável pela investigação, deve publicar um relatório muito aguardado sobre o "partygate", que pode apresentar detalhes e fotos de vários eventos, jogando ainda mais lenha na fogueira.



Depois, uma comissão parlamentar deverá determinar se Boris Johnson mentiu deliberadamente aos deputados.



ITV