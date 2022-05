Tribunal francês confirma arquivamento de processo contra o cineasta Luc Besson

O tribunal de apelações de Paris confirmou nesta terça-feira o arquivamento do processo aberto contra o cineasta Luc Besson, que foi acusado de estupro em 2018 pela atriz Sand Van Roy.



"O tribunal confirmou a inocência de meu cliente (...) Luc Besson lamenta os quatro anos perdidos", declarou o advogado Thierry Marembert.



Mas o advogado da atriz holandesa-belga disse que apresentará um recurso à Corte de Cassação, a principal jurisdição da França.



A atriz apresentou uma denúncia por estupro em maio de 2018 contra o produtor e diretor francês, um dia depois de uma reunião com ele em um hotel de luxo da capital francesa.



A Promotoria arquivou as denúncias em 2019, considerando que não foi possível "caracterizar a infração denunciada".



Dois meses depois, Van Roy denunciou outros estupros e agressões sexuais cometidas, segundo ela, durante dois anos de relação de "caráter profissional", pelo diretor de "O Quinto Elemento".



Um juiz francês arquivou o caso em dezembro de 2021 e os promotores pediram o arquivamento em abril.



Besson admitiu que teve uma relação com Van Roy, que teve papéis pequenos em seus filmes "Taxi 5" e "Valerian e a Cidade dos Mil Planetas".



Mas sempre negou as acusações, que em 2019 chamou de "mentira de A a Z".



Ao menos outras três mulheres denunciaram Besson por assédio sexual, mas ele sempre negou todas as acusações.



