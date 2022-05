Dois pilotos morreram nesta terça-feira no Irã na queda de um avião de treinamento militar F-7 na região central do país, anunciou a televisão estatal, que citou um "acidente".



"Dois pilotos de avião morreram no acidente ocorrido esta manhã na região de Anarak", na província de Isfahan, anunciou o site do canal Iribnews.



A aeronave, que pertencia à Força Aérea iraniana, decolou da base de Isfahan como parte de exercícios de treinamento na região.



As causas do acidente estão sendo investigadas.