Duas pessoas morreram e 120 ficaram feridas na explosão de um cilindro de gás em um restaurante de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, informou a polícia.



A explosão aconteceu na segunda-feira e provocou um incêndio que atingiu as fachadas de seis edifícios e várias lojas.



O balanço oficial tem duas mortes, 64 pessoas com ferimentos leves e 56 com ferimentos moderados.



As autoridades não determinaram as causas da explosão, mas descararam um ato criminoso.