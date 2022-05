Após onda de calor, fortes tornados são registrados no Texas

Várias cidades do Texas foram afetadas com a violência dos tornados nesta segunda-feira (foto: CONDADO DE SPARTANBURG/Reprodução )







Após uma onda de calor registrada no último fim de semana, a região de Austin, no Texas (EUA), registrou a presença de tornados violentos se movendo para o leste do país, nesta segunda-feira (23/5).





Nas redes sociais, vários vídeos mostraram a força dos ventos, após dias de temperaturas recordes em todo o Nordeste norte-americano.





Na Carolina do Sul , os tornados causaram enormes prejuiízos: árvores foram derrubadas e telhados arrancados foram apenas depois que a tempestade chegou à área de Chesnee.





A região do Texas registra um dos maios mais secos dos últimos tempos.





Na Carolina do Sul , árvores derrubadas e telhados arrancados foram apenas alguns dos danos deixados para trás depois que a tempestade chegou à área de Chesnee.