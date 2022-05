Jihadistas matam 30 pessoas no nordeste da Nigéria (milícias)

Combatentes jihadistas mataram 30 pessoas no nordeste da Nigéria em um ataque em represália pela morte de seus comandantes devido a bombardeios do exército, informaram dois líderes milicianos.



Guerrilheiros do grupo jihadista Estado Islâmico na África Ocidental (ISWAP) capturaram no sábado vários homens no povoado de Mudu, estado de Borno (nordeste), destacaram as fontes.



"A maioria dos 30 homens foi massacrada por terroristas do ISWAP, enquanto que os poucos que tentaram fugir foram baleados", disse o líder miliciano Babakura Kolo à AFP.



"Eram sucateiros que estavam na região em busca de veículos queimados", acrescentou.



Outro líder miliciano, Umar Ari, disse que o grupo extremista acusou os homens assassinados de informar sobre suas posições às forças armadas presentes na região.



Nas últimas semanas, o exército nigeriano lançou operações terrestres e aéreas bem sucedidas contra a ISWAP e seus rivais do Boko Haram, que resultaram na morte de vários dirigentes.