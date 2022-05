EUA concedem liberdade condicional a venezuelano acusado de subornar promotor

A justiça americana impôs nesta segunda-feira (23) cinco anos de liberdade condicional a um empresário venezuelano acusado de subornar com quase um milhão de dólares um promotor de seu país, para evitar uma investigação por corrupção relacionada à petrolífera estatal PDVSA, segundo documentos judiciais.



Carlos Urbano Fermín, proprietário de várias empresas que forneciam bens e serviços às subsidiárias da PDVSA, escapou da pena de dois anos de prisão solicitada pela promotoria americana.



O juiz Robert Scola, de Miami (Flórida), aceitou o pedido da defesa de uma condenação mais leve em reconhecimento à ajuda do réu na investigação de outros crimes na Venezuela.



No ano passado, Fermín se declarou culpado de conspiração para lavar dinheiro nos Estados Unidos.



O empresário também reconheceu o pagamento de propina a um promotor venezuelano de "alto nível" para evitar uma investigação judicial sobre as condições dos contratos que assinou com a PDVSA entre 2012 e pelo menos 2016.



De acordo com seu depoimento no tribunal, Fermín se encontrou em 2017 com uma pessoa próxima ao promotor, que lhe garantiu que poderia evitar a investigação.



Para conseguir essa proteção judicial, fez transferências bancárias de quase um milhão de dólares de bancos americanos para o promotor, disse o empresário.



Segundo o Miami Herald, a destinatária do dinheiro foi a ex-procuradora-geral venezuelana Luisa Ortega, demitida há cinco anos depois de acusar o governo socialista de Nicolás Maduro de deriva autoritária.



Ortega, que fugiu da Venezuela em 2017 e agora mora na Espanha, negou essas acusações no ano passado e disse que eram apenas uma tentativa do governo Maduro de manchar sua imagem.