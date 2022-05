Diretor sul-coreano Park Chan-wook volta a Cannes com drama policial e romântico

O cinema sul-coreano entrou na disputa pela Palma de Ouro nesta segunda-feira (23) com "Decision to leave", um complexo thriller que inclui um romance entre policial e suspeita, filmado com elegância pelo diretor Park Chan-wook.



Park deixa desta vez a violência de "Oldboy", longa que marcou em Cannes em 2003, para propor uma história de amor entre um agente policial e uma imigrante chinesa na Coreia do Sul.



Seo-rae (Tang Wei) não parece muito afetada pela morte de seu marido durante uma viagem. O investigador Jang Hae-joon (Park Hae-il), encarregado do caso, começa a suspeitar da mulher.



O caso logo se torna uma complicada história de amor para o policial, desconcertado com os avanços de Seo-rae.



"Não sou um romântico, mas estava muito interessado na expressão dos sentimentos" dos dois personagens, declarou Park em entrevista à AFP.



É um filme de planos muito cuidadosos, cheio de acertos visuais e um mise-en-scène impecável, que ajudam o espectador a navegar em uma história repleta de reviravoltas e pistas falsas.



Em 2019, o sul-coreano "Parasita", de Bong Joon-ho, encantou Cannes e a crítica, e levou a Palma de Ouro. No ano seguinte, venceu o Oscar de melhor filme, a primeira vitória de uma produção de língua não-inglesa.



A série "Round 6", por sua vez, se tornou um sucesso mundial no fim de 2021 graças à Netflix. E justamente seu protagonista, Lee Jung-jae, apresentou na semana passada em Cannes seu primeiro longa, "Hunt", uma história de espionagem e guerra entre Seul, Washington e Bangkok.



"É uma espécie de era de ouro para o cinema sul-coreano, e está apenas começando", explicou Lee na semana passada em entrevista à AFP.



Graças a uma modernização do país sustentada por décadas de crescimento econômico, a Coreia do Sul desenvolveu uma potente indústria cinematográfica. Mas esse ambiente que lembra Hollywood veio acompanhado de mudanças sociais polêmicas.



"A história contemporânea foi conturbada e isso mudou o caráter dos coreanos, passamos por muitos acontecimentos trágicos", explicou Park.