Novas autoridades pró-Rússia na região ucraniana de Kherson instauram o rublo como moeda oficial

As novas autoridades pró-Rússia da região ucraniana de Kherson, conquistada por Moscou, estabeleceram nesta segunda-feira (23) o rublo russo como moeda oficial, que vai circular junto com a grivnia ucraniana.



"A região agora se torna uma zona de dupla moeda: o rublo circulará ao mesmo tempo que a grivnia. Empresas e empresários podem anunciar preços em ambas as moedas", anunciou a administração civil e militar pró-russa nessa região localizada no sul de Ucrânia.



"A taxa de câmbio é de dois rublos para uma grivnia", apontou em um comunicado publicado em sua conta do Telegram.



A administração acrescentou que a primeira agência de um banco russo será aberta "muito em breve" em Kherson, a capital regional, e que "todos os empresários que quiserem" poderão abrir uma conta.



No final de abril, uma autoridade local garantiu que o rublo e a grivnia poderiam circular durante um período de transição, antes de uma mudança total para a moeda russa, possibilidade que não foi mencionada nesta segunda-feira pela administração regional pró-russa.



Autoridades locais e russas, no entanto, levantaram a possibilidade de que toda a região possa se tornar parte da Rússia.



Kherson foi a primeira cidade ocupada pelos russos, em 3 de março, após o início da ofensiva contra a Ucrânia em 24 de fevereiro.