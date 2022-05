A Guarda Costeira da Grécia impediu nesta segunda-feira (23) a entrada de quase 600 migrantes que tentavam atravessar o Mar Egeu a partir da Turquia, na maior tentativa no decorrer do ano.



Um porta-voz da Guarda Costeira grega informou que cinco barcos e quatro botes infláveis deixaram a costa turca na manhã de segunda-feira com a intenção de chegar à Grécia.



"Os navios de patrulha gregos conseguiram localizar rapidamente as embarcações alertar a Guarda Costeira turca", afirmou o porta-voz à AFP.



Ele acrescentou que todas as embarcações retornaram ou foram interceptadas.



"Todo o incidente aconteceu do lado turco", completou.