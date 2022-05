Trabalhista Anthony Albanese presta juramento como premiê da Austrália

O líder da centro esquerda Anthony Albanese prestou juramento nesta segunda-feira (noite de domingo, 22, no Brasil) como novo primeiro-ministro da Austrália, duas horas antes de viajar a Tóquio para uma reunião internacional.



Albanese, que quer aumentar os compromissos da Austrália na luta contra as mudanças climáticas, participará na terça-feira de uma cúpula de chefes de Estado de Estados Unidos, Japão e Índia, em Tóquio.



O novo primeiro-ministro, de 59 anos, prestou juramento em uma cerimônia curta na Casa do Governo de Canberra.



Outros membros de seu gabinete que assumiram os cargos foram a ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, o Tesoureiro, Jim Chalmers, e a ministra das Finanças, Katy Gallagher.