Feministas exibem cartaz com nomes de 129 mulheres assassinadas em Cannes

Um longo cartaz com os nomes de 129 mulheres assassinadas na França desde o último Festival de Cannes foi estendido neste domingo (22) por feministas no tapete vermelho da mostra.



A ação coincidiu com a apresentação de um documentário sobre feminicídios, apresentado à tarde.



As 129 vítimas morreram na França desde julho de 2021, quando foi celebrado o último festival. Nomes como Angélique, Evelyne, Sofya, Nadia, apareceram escritas em tinta preta num longo e estreito cartaz branco, estendido lentamente na tradicional escadaria do Palácio dos Festivais, e segurado pelas ativistas do coletivo francês "les colleuses".



Algumas feministas, vestidas de preto, ergueram o punho no alto da escadaria. A cena foi imortalizada pelo fotógrafo francês Raymond Depardon, cujo filho, Simon, dirigiu com Marie Perennès o documentário "Riposte féministe", que mostra estas ativistas colando cartazes à noite nos muros das cidades francesas para denunciar a violência contra as mulheres.



No sábado uma mulher nua da cintura para cima e com o corpo pintado invadiu o tapete vermelho gritando palavras de ordem feministas antes de ser contida pelos seguranças.