Líder de grupo armado é morto em confronto no Tadjiquistão

O líder de um grupo armado morreu em uma região do leste do Tadjiquistão, onde o governo lançou uma operação "antiterrorista" na quarta-feira, anunciaram as autoridades neste domingo (22).



Mamadbokir Mamadbokirov morreu "em confrontos entre grupos criminosos", afirmou o ministério do Interior em um comunicado publicado pela agência de notícias Khovar.



A agência apresentou Mamadborirov como o "líder de um grupo criminoso" da região de Gorno-Badajstão.



Influente na região, Mamadbokir Mamadbokirov era alvo da operação "antiterrorista" lançada na quarta-feira por forças tadjiques na região, depois de realizadas manifestações contra o governador local que terminaram em confrontos armados.



Um militar e oito membros de um "grupo armado ilegal" morreram na quarta-feira nos enfrentamentos e o ministério do Interior anunciou na quinta-feira a detenção de 114 "membros de um grupo terrorista".



O Tadjiquistão é a mais pobre das ex-repúblicas soviéticas e uma de suas principais fontes de renda são as remessas enviadas por seus emigrados na Rússia.



O país é chefiado desde 1992 por Emomali Rajmon, que instaurou um poder autoritário, denunciado por várias ONGs e pelos países ocidentais.