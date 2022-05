Fortes chuvas e inundações voltam a atingir a África do Sul

A África do Sul votou a ser atingida por fortes chuvas que já deslocaram cerca de 500 pessoas na costa leste, afirmaram autoridades locais neste domingo (22).



Até o momento n,ão foram relatadas vítimas. Foram registrados danos significativos, principalmente na área metropolitana de Durban, capital da província de KwaZulu-Natal (KZN).



"Um quadro perturbador está se formando à medida que mais informações chegam, disse o ministro-chefe da KZN, Sihle Zikalala, em uma coletiva de imprensa.



Quase 450 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terra no final de abril.



As novas inundações afetaram infraestruturas, estradas, pontes e edifícios já danificados. "Algumas áreas são inacessíveis e se tornaram ilhas", disse Zikalala.



O Instituto Nacional de Meteorologia elevou o alerta para o nível máximo na véspera e pediu à população que ficasse em casa.



Além disso, estão disponíveis cerca de 82 abrigos e idosos já foram evacuados de várias localidades.



A polícia, bombeiros e equipes de resgate foram mobilizados. O exército foi chamado para reforço.



Segundo as previsões meteorológicas, as chuvas vão continuar até segunda-feira.