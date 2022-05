Manifestantes portestam em Madri contra o rei emérito Juan Carlos I

Cerca de 300 pessoas se manifestaram neste domingo (22) no centro de Madri contra o rei emérito Juan Carlos I, alvo de críticas por visita à Espanha após quase dois anos de exílio em meio a suspeitas de enriquecimento ilícito.



Com bandeiras republicanas e faixas que diziam "Justiça" ou "El Borbón, para prisão", as 300 pessoas - segundo um porta-voz do governo central - se reuniram em uma praça em frente ao Teatro Real, a poucos quarteirões do Palácio Real, para repudiar a figura do ex-chefe de Estado (1975-2014).



O ex-monarca de 84 anos, que se estabeleceu nos Emirados Árabes Unidos em agosto de 2020 em meio a suspeitas de corrupção, chegou a Espanha na quinta-feira para assistir uma regata de vela em Sanxenxo (noroeste). Na segunda, viajará a Madri para ver seu filho, Felipe VI, e outros membros de sua família, antes de retornar a Abu Dhabi.



Todos os processos contra Juan Carlos de Borbón foram arquivados, mas revelações sobre a origem obscura de sua fortuna prejudicaram seriamente sua imagem.



"É uma vergonha que o rei emérito tenha voltado a este país para fazer uma regata, é uma vergonha que não tenha voltado para prestar contas à justiça e à cidadania", disse Ione Belarra, secretária-geral da formação de esquerda radical Podemos, em um evento de seu partido no domingo.



No porto de Sanxenxo, onde Juan Carlos esteve a bordo do "Bribón", veleiro com o qual foi campeão mundial, dezenas de pessoas o aplaudiram com o grito de "Viva o rei!" e "Volte, volte!"



"Ele está fazendo o que lhe corresponde, de acordo com seus direitos e liberdades", disse neste domingo Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular (PP, conservadores), que defendeu a visita.